В «Реале» плохая новость перед матчем с «Атлетико»

Форвард мадридского «Реала» Родриго рискует пропустить поединок против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Об этом рапортуют журналисты AS.

Как информирует источник, бразильский нападающий пропустил последнюю тренировку «сливочных». Он работал по индивидуальной программе из-за проблем со здоровьем. В связи с этим его участие в матче с «матрасниками» под большим вопросом.

Дерби состоится сегодня, 18 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Родриго сыграл 28 поединков за «королевский» клуб. На счету бразильца 12 голов и семь результативных передач.