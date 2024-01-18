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«Реал Сосьедад» не пропускает уже четыре матча кряду в Кубке Короля - такого не было с 1987 года

18 Января 2024 • 04:43 Комментировать
Осасуна
0:2
Реал Сосьедад

Баскский «Реал Сосьедад» успешно прошел в следующий раунд Кубка Испании, он обыграл «Осасуну», забив памплонцам два безответных мяча. Сухой матч, без пропущенных мячей, стал для сан-себастьянцев уже четвертым кряду в рамках Кубка Испании.

Такой продолжительной успешной серии в истории клуба не было с далекого 1987 года. Тогда «Реал Сосьедад» не только дошел до финала Кубка Короля, но и, обыграв «Атлетико» в серии пенальти, выиграл трофей.

Впрочем, в последний раз баски выигрывали Кубок относительно недавно - в скомканном коронавирусом 2020 году. Всего же они брали трофей три раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Реал Сосьедад

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