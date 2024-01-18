Ударный отрезок в начале встречи позволил «Жироне» разобраться с «Райо Вальекано»

В 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» принимала «Райо Вальекано». Гости провалили 10-минутный отрезок в середине первого тайма и пропустили три гола, но не сдались и бились до конца. Кристиан Стуани получил проникающий пас и в борьбе с защитником открыл счет. Кристиан Порту заработал 11-метровый, а Кристиан Стуани с точки удачно пробил «паненкой» - 2:0. Порту снова создал супермомент, его прострел к линии вратарской замкнул Дэйли Блинд - это разгром. Гости быстро размочили счет, Ранди Нтекья проник в штрафной и сильно послал мяч в ближний угол - 3:1. К сожалению, голевые удары на этом закончились. Лишь на 90-й минуте после прострела слева Савио стрельнул в перекладину.
«Жирона» очень уверенно шагнула дальше.
Протокол игры
|(1:0) Стуани Кристиан15'
|(2:0) Стуани Кристиан19'
|(3:0) Блинд Дэйли26'
|36'Нтекья Ранди (3:1)
Хуан Карлос Мартин•Мартинес Арнау46' (Яакобишвили Антал (46') •Хуанпе Хуан46' (Коуто Ян (46') •Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Эррера Янгель61' (Гарсия Алеш (61') •Солис Джон75' (Мартин Иван (75') •Цыганков Виктор60' (Фернандес Валери (60') •Порту Кристиан•Савио III•Стуани Кристиан 45'
Карденас Дани•Ратиу Андрей•Мумин Абдул•Паскуаль Мартин•Чаваррия Пеп•Паласон Иси66' (Гарсия Альваро Ривера (66') •Лопес Унаи•Валентин Оскар83' (Посо Хосе (83') •Де Фрутос Хорхе76' (Фалькао Радамель (76') •Нтекья Ранди• 45'Рауль де Томас66' (Трехо Оскар (66')
17 января. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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