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Кубок Испании

Ударный отрезок в начале встречи позволил «Жироне» разобраться с «Райо Вальекано»

18 Января 2024 • 01:26 Комментировать
Жирона
3:1
Райо Вальекано
окончен

В 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» принимала «Райо Вальекано». Гости провалили 10-минутный отрезок в середине первого тайма и пропустили три гола, но не сдались и бились до конца. Кристиан Стуани получил проникающий пас и в борьбе с защитником открыл счет. Кристиан Порту заработал 11-метровый, а Кристиан Стуани с точки удачно пробил «паненкой» - 2:0. Порту снова создал супермомент, его прострел к линии вратарской замкнул Дэйли Блинд - это разгром. Гости быстро размочили счет, Ранди Нтекья проник в штрафной и сильно послал мяч в ближний угол - 3:1. К сожалению, голевые удары на этом закончились. Лишь на 90-й минуте после прострела слева Савио стрельнул в перекладину.

«Жирона» очень уверенно шагнула дальше.

Протокол игры  
Жирона3:1Райо Вальекано
(1:0) Стуани Кристиан15'  
(2:0) Стуани Кристиан19'  
(3:0) Блинд Дэйли26'  
  36'Нтекья Ранди (3:1)
Хуан Карлос МартинМартинес Арнау 46' (Яакобишвили Антал ( 46') Хуанпе Хуан 46' (Коуто Ян ( 46') Блинд ДэйлиГутьеррес МигельЭррера Янгель 61' (Гарсия Алеш ( 61') Солис Джон 75' (Мартин Иван ( 75') Цыганков Виктор 60' (Фернандес Валери ( 60') Порту КристианСавио IIIСтуани Кристиан  45'
Запасные: Кебе ИбрахимаМонхонелл ЭрикФуйдиас ТониТорре ПаблоГассанига ПаулоДовбик Артём
Карденас ДаниРатиу АндрейМумин АбдулПаскуаль МартинЧаваррия ПепПаласон Иси 66' (Гарсия Альваро Ривера ( 66') Лопес УнаиВалентин Оскар 83' (Посо Хосе ( 83') Де Фрутос Хорхе 76' (Фалькао Радамель ( 76') Нтекья Ранди  45'Рауль де Томас 66' (Трехо Оскар ( 66')
Запасные: Димитриевски СтолеЛежён ФлорьянБалью ИванЭспино АльфонсоЭрнандес АриданеКамелло Серхио
17 января. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Райо Вальекано

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