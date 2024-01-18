Ударный отрезок в начале встречи позволил «Жироне» разобраться с «Райо Вальекано»

В 1/8 финала Кубка Испании «Жирона» принимала «Райо Вальекано». Гости провалили 10-минутный отрезок в середине первого тайма и пропустили три гола, но не сдались и бились до конца. Кристиан Стуани получил проникающий пас и в борьбе с защитником открыл счет. Кристиан Порту заработал 11-метровый, а Кристиан Стуани с точки удачно пробил «паненкой» - 2:0. Порту снова создал супермомент, его прострел к линии вратарской замкнул Дэйли Блинд - это разгром. Гости быстро размочили счет, Ранди Нтекья проник в штрафной и сильно послал мяч в ближний угол - 3:1. К сожалению, голевые удары на этом закончились. Лишь на 90-й минуте после прострела слева Савио стрельнул в перекладину.

«Жирона» очень уверенно шагнула дальше.