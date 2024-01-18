Захарян помог «Реал Сосьедаду» пройти «Осасуну»

В 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Баски в два раза чаще контролировали мяч, но не имели большого перевеса, несмотря на то, что почти весь второй тайм провели в большинстве. Сразу после удаления Алехандро Катены на 56-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Этот удар стал победным. На 90-й минуте Браис Мендес не забил 11-метровый, а вот Микель Мерино был точен в такой же ситуации - 0:2. Отметим, что полузащитник гостей Арсен Захарян провел на поле все 90 минут.
Протокол игры
|57'Оярсабаль Микель (0:1)
|90'Мерино Микель (0:2)
Айтор Фернандес•Гарсия Давид III•Катена Алехандро• 56'Круз Хуан•Аресо Хесус• 53'Мохика Хоан66' (Пенья Рубен (66') •Монкайола Хон•Торро Лукас65' (Гарсия Рубен (65') •Орос Аймар85' (Ибаньес Пабло (85') •Арнаис Хосе79' (Барха Энрике (79') •Будимир Анте80' (Гарсия Рауль (80')
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо81' (Арамбуру Джон (81') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 88'Тирни Киран•Мерино Микель•Урко Гонсалес60' (Браис Мендес (60') •Захарян Арсен•Оярсабаль Микель73' (Умар Садик (73') •Андре Силва73' (Магунаселая Хон (73') • 75'Барренечеа Андер60' (Туррьентес Беньят (60')
17 января. Стадион "Эль-Садар".
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