Захарян помог «Реал Сосьедаду» пройти «Осасуну»

В 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Баски в два раза чаще контролировали мяч, но не имели большого перевеса, несмотря на то, что почти весь второй тайм провели в большинстве. Сразу после удаления Алехандро Катены на 56-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Этот удар стал победным. На 90-й минуте Браис Мендес не забил 11-метровый, а вот Микель Мерино был точен в такой же ситуации - 0:2. Отметим, что полузащитник гостей Арсен Захарян провел на поле все 90 минут.