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Кубок Испании

Захарян помог «Реал Сосьедаду» пройти «Осасуну»

18 Января 2024 • 01:02 Комментировать
Осасуна
0:2
Реал Сосьедад
окончен

В 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Баски в два раза чаще контролировали мяч, но не имели большого перевеса, несмотря на то, что почти весь второй тайм провели в большинстве. Сразу после удаления Алехандро Катены на 56-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Этот удар стал победным. На 90-й минуте Браис Мендес не забил 11-метровый, а вот Микель Мерино был точен в такой же ситуации - 0:2.  Отметим, что полузащитник гостей Арсен Захарян провел на поле все 90 минут.

Протокол игры  
Осасуна0:2Реал Сосьедад
  57'Оярсабаль Микель (0:1)
  90'Мерино Микель (0:2)
Айтор ФернандесГарсия Давид IIIКатена Алехандро  56'Круз ХуанАресо Хесус  53'Мохика Хоан 66' (Пенья Рубен ( 66') Монкайола ХонТорро Лукас 65' (Гарсия Рубен ( 65') Орос Аймар 85' (Ибаньес Пабло ( 85') Арнаис Хосе 79' (Барха Энрике ( 79') Будимир Анте 80' (Гарсия Рауль ( 80')
Запасные: Гомес МойсесЭррера СерхиоУнаи ГарсияБрашанац ДаркоЭррандо ХорхеМуньос Икер
Ремиро АлехандроАриц Элустондо 81' (Арамбуру Джон ( 81') Субельдия ИгорЛе Норман Робен  88'Тирни КиранМерино МикельУрко Гонсалес 60' (Браис Мендес ( 60') Захарян АрсенОярсабаль Микель 73' (Умар Садик ( 73') Андре Силва 73' (Магунаселая Хон ( 73'  75') Барренечеа Андер 60' (Туррьентес Беньят ( 60')
Запасные: Айеса ГайзкаМуньос АйхенМарреро УнаиМарин ПаблоПачеко ХонОласагасти Хон
17 января. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Реал Сосьедад Арсен Захарян ещё теги

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