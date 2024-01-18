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Кубок Испании

«Сельта» прошла «Валенсию» в Кубке Испании

18 Января 2024 • 00:05 Комментировать
Валенсия
1:3
Сельта
окончен

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» принимала «Сельту» и были чуть сильнее соперника во всём, кроме количества голевых ударов. Гости ударно стартовали и к 18-й минуте вели с запасом в два гола после атак Луки де ла Торре и Анастасиоса Дувикаса, реализовавшего пенальти. Соперник также забил с 11 метров (Пепелу), но спасти игру не смог. На 80-й минуте Дувикас оформил дубль и убил интригу - 1:3, «Сельта» идет дальше.

Протокол игры  
Валенсия1:3Сельта
  13'Де ла Торре Лука (0:1)
  18'Дувикас Анастасиос (0:2)
(1:2) Пепелу29'  
  80'Дувикас Анастасиос (1:3)
Хауме ДоменекКорреа ТьерриГасиоровски Ярек  86'Габриэль ПаулистаВаскес Хесус 63' (Гайя Хосе ( 63') Перес Фран 63' (Гильямон Уго ( 63') ПепелуГерра Хавьер 76' (Яремчук Роман ( 76') Ногуэроль Диего Лопес 82' (Оторби Эджедедаве Давид ( 82') Дуро УгоМари Альберто 46' (Каньос Серхи ( 46')
Запасные: Фулкье ДимитриРиверо КристианМоскера КристианМамардашвили ГеоргийГосальбес ПаблоОзкаджар Дженк
Вильяр ИванВаскес Кевин  48' 64' (Санчес Мануэль ( 64') Старфельт КарлДомингес КарлосРистич Михайло 64' (Мингеса Оскар ( 64') Пейнадо Франсиско 78' (Тапия Ренато ( 78') Сотело ХьюгоРодригес Мигель 87' (Альварес Уго ( 87') Сведберг Виллиот  68' 87' (Жаилсон Маркес ( 87') Де ла Торре ЛукаДувикас Анастасиос
Запасные: Ларсен ЙоргенАспас ЯгоГуаита ВисентеНуньес УнайПерес КарлесРодригес Хави
17 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Надёжный прогноз и ставка на матч Валенсия – Сельта Кубка Испании – 17 января 2024
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