«Сельта» прошла «Валенсию» в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» принимала «Сельту» и были чуть сильнее соперника во всём, кроме количества голевых ударов. Гости ударно стартовали и к 18-й минуте вели с запасом в два гола после атак Луки де ла Торре и Анастасиоса Дувикаса, реализовавшего пенальти. Соперник также забил с 11 метров (Пепелу), но спасти игру не смог. На 80-й минуте Дувикас оформил дубль и убил интригу - 1:3, «Сельта» идет дальше.