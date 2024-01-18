«Сельта» прошла «Валенсию» в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» принимала «Сельту» и были чуть сильнее соперника во всём, кроме количества голевых ударов. Гости ударно стартовали и к 18-й минуте вели с запасом в два гола после атак Луки де ла Торре и Анастасиоса Дувикаса, реализовавшего пенальти. Соперник также забил с 11 метров (Пепелу), но спасти игру не смог. На 80-й минуте Дувикас оформил дубль и убил интригу - 1:3, «Сельта» идет дальше.
Протокол игры
|13'Де ла Торре Лука (0:1)
|18'Дувикас Анастасиос (0:2)
|(1:2) Пепелу29'
|80'Дувикас Анастасиос (1:3)
Хауме Доменек•Корреа Тьерри•Гасиоровски Ярек• 86'Габриэль Паулиста•Васкес Хесус63' (Гайя Хосе (63') •Перес Фран63' (Гильямон Уго (63') •Пепелу•Герра Хавьер76' (Яремчук Роман (76') •Ногуэроль Диего Лопес82' (Оторби Эджедедаве Давид (82') •Дуро Уго•Мари Альберто46' (Каньос Серхи (46')
Вильяр Иван•Васкес Кевин 48'64' (Санчес Мануэль (64') •Старфельт Карл•Домингес Карлос•Ристич Михайло64' (Мингеса Оскар (64') •Пейнадо Франсиско78' (Тапия Ренато (78') •Сотело Хьюго•Родригес Мигель87' (Альварес Уго (87') •Сведберг Виллиот 68'87' (Жаилсон Маркес (87') •Де ла Торре Лука•Дувикас Анастасиос
17 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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