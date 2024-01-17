Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на игру с «Осасуной»

17 Января 2024 • 22:38 Комментировать
Осасуна
...
Реал Сосьедад
1 3.25 X 3.15 2 2.45
Через 0 ч. 3 мин.

Вечером среды в городе Памплона местная «Осасуна» будет принимать «Реал Сосьедад». Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян оказался в стартовом составе команды.

Стартовый свисток грядущего матча прозвучит в 23:00, время московское. Команды встречаются на стадии 1/8 финала Кубка Испании. В последний раз Арсен выходил на поле за свой клуб совсем недавно, четыре дня назад в игре чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао, сыграв 63 минуты.

Напомним, что за 20 выходов на поле в форме клуба из Сан-Себастьяна Арсен оформил всего лишь одну голевую передачу – дело было в Ла Лиге в матче против «Вильярреала» в гостях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

Новости по матчу

Сегодня, 17 Января
20:10
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Осасуной»
12:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Осасуна – Реал Сосьедад Кубка Испании – 17 января 2024
12:01
Испанский ведущий: «Захаряну нужно приносить «Реал Сосьедаду» больше пользы»
02:00
Интересный прогноз и ставка на матч Осасуна – Реал Сосьедад Кубка Испании – 17 января 2024
15 Января
14:27
«Ювентус» добавил в свой шорт-лист полузащитника «Реал Сосьедада»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСАСУНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Двум клубам АПЛ грозит снятие очков
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
56 мин
Валенсия Валенсия
Сельта Сельта
1
2
2.06 3.35 3.75
Видео
17.01.24 в 23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.20 3.00 2.46
Видео
17.01.24 в 23:30
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.82 3.80 4.20
Видео
18.01.24 в 21:30
Унионистас Унионистас
Барселона Барселона
24.00 10.00 1.10
Видео
18.01.24 в 23:30
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.42 3.45 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
22:38 · Испания. Кубок
Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на игру с «Осасуной»
20:10 · Испания. Кубок
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Осасуной»
18:30 · Испания. Кубок
​«Севилья» подшутила над Гринвудом после кубковой победы
15:35 · Испания. Кубок
​Анчелотти: Когда-нибудь мы проиграем
15:28 · Испания. Кубок
​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико»
02:40 · Испания. Кубок
​«Унионистас Саламанка» не сможет сыграть против «Барселоны» с историческим логотипом на футболках
00:58 · Испания. Кубок
«Атлетик» уверенно прошёл «Алавес» в Кубке Испании
00:03 · Испания. Кубок
Дубль новичка позволил «Севилье» выбить «Хетафе»
11 Января
19:37 · Испания. Кубок
«Реал» вышел в четвёртый из пяти финалов Суперкубка Испании в новом формате
19:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в последний раз проигрывала «Осасуне» с Месси в команде
10 Января
14:13 · Испания. Кубок
Булыкин предсказал финальную пару Суперкубка Испании
14:07 · Испания. Кубок
Гранат сделал прогноз на дерби «Реал» - «Атлетико»
14:01 · Испания. Кубок
В Испании дали прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»
08 Января
22:37 · Испания. Кубок
Игрок «Унионистас» – о матче с «Барселоной»: «В одной игре может случиться что угодно»
21:31 · Испания. Кубок
«Унионистас» счастлив попаданию на «Барселону» в Кубке
Все новости
Рекомендуем