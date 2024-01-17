Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на игру с «Осасуной»

Вечером среды в городе Памплона местная «Осасуна» будет принимать «Реал Сосьедад». Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян оказался в стартовом составе команды.

Стартовый свисток грядущего матча прозвучит в 23:00, время московское. Команды встречаются на стадии 1/8 финала Кубка Испании. В последний раз Арсен выходил на поле за свой клуб совсем недавно, четыре дня назад в игре чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао, сыграв 63 минуты.

Напомним, что за 20 выходов на поле в форме клуба из Сан-Себастьяна Арсен оформил всего лишь одну голевую передачу – дело было в Ла Лиге в матче против «Вильярреала» в гостях.