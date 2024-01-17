Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Осасуной»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян заявлен для участия в предстоящем матче с «Осасуной».

Пресс-служба сан-себастьянского клуба опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в кубковой игре. Всего в заявке оказались 22 игрока, среди которых есть и 20-летний Захарян.

В этом сезоне россиянин появился на поле в 20 матчах в футболке «Реал Сосьедада», в которых смог отметиться одной результативной передачей.

Встреча 1/8 финала Кубка Испании между «Осасуной» и «Реал Сосьедадом» состоится 17 января. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.