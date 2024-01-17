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Кубок Испании

​«Севилья» подшутила над Гринвудом после кубковой победы

17 Января 2024 • 18:30 Комментировать
Хетафе
1:3
Севилья

Во вторник «Севилья» обыграла «Хетафе» со счётом 3:1 и пробилась в 1/4 финала Кубка Испании. После игры пресс-служба андалузского клуба подшутила над игроком команды соперника – над Мэйсоном Гринвудом. Англичанин провёл на поле 90 минут, но не смог себя проявить.

Пресс-служба «Севильи» опубликовала четыре картинки - на них изображены ключи, кошелёк, смартфон и Гринвуд. В подписи говорится о том, что именно это оказалось в кармане защитника андалузцев Серхио Рамоса после матча.

Судя по всему, «Севилья» так подчеркнула, что опытный Рамос смог нейтрализовать Гринвуда на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос Хетафе Мэйсон Гринвуд ещё теги

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