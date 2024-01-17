Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Атлетик» уверенно прошёл «Алавес» в Кубке Испании

17 Января 2024 • 00:58 Комментировать
Атлетик Б
2:0
Алавес
окончен

В Кубке короля Испании «Атлетик» принимал «Алавес». У команды из Бильбао не было тотального перевеса в этой встрече, но своими шансами она воспользовалась. В середине первого тайма победный гол забил Асьер Вильялибре.  На 60-й минуте он же оформил дубль и окончательно убил интригу.

Протокол игры  
Атлетик Б2:0Алавес
(1:0) Вильялибре Асьер28'  
(2:0) Вильялибре Асьер60'  
Агирреcабала ХуленДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЛекуе Иньиго 70' (Уильямс Нико ( 70') Эррера АндерПрадос Беньят 86' (Хаурегисар Микель ( 86') Беренгер Алекс 70' (Юри Берчиче ( 70') Сансет Ойян 78' (Malcom Ares ( 78') Муньяин Икер 78' (Гомес Унаи ( 78') Вильялибре Асьер
Запасные: Гарсия ИманолГарсия РаульГурусета ГоркаВесга МикельУнай СимонНоласкоайн Перу
Сивера АнтониоСола АлексТеналья Науэль 77' (Марин Рафа ( 77'  90') Дуарте Рубен 76' (Мараш Никола ( 76') Парада Виктор 87' (Jose de Leon ( 87') Хаджи ЯнисБенавидес Карлос  71'Бланко Антонио 66' (Гуриди Хон ( 66') Алькаин ЧеберСимеоне Джулиано 66' (Диалло Селу ( 66') Омородион Сэмюэль
Запасные: Горосабел АндониГевара АндерКике ГарсияРиоха ЛуисХави ЛопеcГарсия Гаиска
16 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алавес Атлетик Бильбао

Новости по матчу

15 Января
20:46
Бесплатный прогноз и ставка на матч Атлетик – Алавес Кубка Испании – 16 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью «Реал», «Ньюкасл», сборная Англии, Саудовская Аравия: Чего возжелает авантюрная душа Моуринью
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Севилья Севилья
1
3
2.39 3.20 3.15
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Алавес Алавес
2
0
1.51 4.30 6.40
Видео
68 мин
Тенерифе Тенерифе
Мальорка Мальорка
0
0
2.80 3.10 2.70
Видео
17.01.24 в 22:00
Валенсия Валенсия
Сельта Сельта
2.06 3.35 3.75
Видео
17.01.24 в 23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.20 3.00 2.46
Видео
17.01.24 в 23:30
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.82 3.80 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
00:58 · Испания. Кубок
«Атлетик» уверенно прошёл «Алавес» в Кубке Испании
00:03 · Испания. Кубок
Дубль новичка позволил «Севилье» выбить «Хетафе»
11 Января
19:37 · Испания. Кубок
«Реал» вышел в четвёртый из пяти финалов Суперкубка Испании в новом формате
19:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в последний раз проигрывала «Осасуне» с Месси в команде
10 Января
14:13 · Испания. Кубок
Булыкин предсказал финальную пару Суперкубка Испании
14:07 · Испания. Кубок
Гранат сделал прогноз на дерби «Реал» - «Атлетико»
14:01 · Испания. Кубок
В Испании дали прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»
08 Января
22:37 · Испания. Кубок
Игрок «Унионистас» – о матче с «Барселоной»: «В одной игре может случиться что угодно»
21:31 · Испания. Кубок
«Унионистас» счастлив попаданию на «Барселону» в Кубке
21:22 · Испания. Кубок
​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании 8
19:23 · Испания. Кубок
Стало известно, почему Захарян не доиграл матч с «Малагой»
19:19 · Испания. Кубок
«Вильярреал» в серии пенальти проиграл «Унионистасу» в затянувшемся на два дня матче
17:58 · Испания. Ла Лига
Стали известны подробности травмы Иньиго Мартинеса
10:21 · Испания. Кубок
Хави недоволен отсутствием ВАР на матче «Барселоны» 3
10:15 · Испания. Кубок
Хави: «Барселоне» пришлось помучиться»
Все новости
Рекомендуем