«Атлетик» уверенно прошёл «Алавес» в Кубке Испании

В Кубке короля Испании «Атлетик» принимал «Алавес». У команды из Бильбао не было тотального перевеса в этой встрече, но своими шансами она воспользовалась. В середине первого тайма победный гол забил Асьер Вильялибре. На 60-й минуте он же оформил дубль и окончательно убил интригу.
Протокол игры
|(1:0) Вильялибре Асьер28'
|(2:0) Вильялибре Асьер60'
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Лекуе Иньиго70' (Уильямс Нико (70') •Эррера Андер•Прадос Беньят86' (Хаурегисар Микель (86') •Беренгер Алекс70' (Юри Берчиче (70') •Сансет Ойян78' (Malcom Ares (78') •Муньяин Икер78' (Гомес Унаи (78') •Вильялибре Асьер
Сивера Антонио•Сола Алекс•Теналья Науэль77' (Марин Рафа (77') • 90'Дуарте Рубен76' (Мараш Никола (76') •Парада Виктор87' (Jose de Leon (87') •Хаджи Янис•Бенавидес Карлос• 71'Бланко Антонио66' (Гуриди Хон (66') •Алькаин Чебер•Симеоне Джулиано66' (Диалло Селу (66') •Омородион Сэмюэль
16 января.
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