«Атлетик» уверенно прошёл «Алавес» в Кубке Испании

В Кубке короля Испании «Атлетик» принимал «Алавес». У команды из Бильбао не было тотального перевеса в этой встрече, но своими шансами она воспользовалась. В середине первого тайма победный гол забил Асьер Вильялибре. На 60-й минуте он же оформил дубль и окончательно убил интригу.