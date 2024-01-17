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Кубок Испании

Дубль новичка позволил «Севилье» выбить «Хетафе»

17 Января 2024 • 00:03 Комментировать
Хетафе
1:3
Севилья

Во вторник стартовал раунд 1/8 финала Кубка Испании. Первыми на поле вышли «Хетафе» и «Севилья». Пока хозяева атаковали и атаковали, противник только забивал, при этом нанеся всего четыре удара за 90 минут. Уже на восьмой минуте Серхио Рамос открыл счет. В середине первого тайма в ответ отличился еще один ветеран, Хайме Мата. А сразу после перерыва судьбу поединка решил дубль воспитанника Исаака Ромеро Берналя, который провел всего второй матч в составе «Севильи» - 1:3. При обилии проблем в Ла Лиге и вылете из еврокубков андалусийцы стали первыми участниками 1/4 финала Кубка короля.

Протокол игры  
Хетафе1:3Севилья
  8'Рамос Серхио (0:1)
(1:1) Мата Хайме23'  
  48'Берналь Исаак Ромеро (1:2)
  55'Берналь Исаак Ромеро (1:3)
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльварес Гастон 66' (Мартин Хорхе ( 66') Рико Диего 66' (Альдерете Омар ( 66') Гринвуд МэйсонМаксимович Неманья 66' (Аленья Карлес ( 66') Милья ЛуисМата Хайме 56' (Унал Энес ( 56') Латаса Хуан 56' (Оскар Родригес ( 56') Майораль Борха
Запасные: Кармона Хосе АнхельДамиан СуаресСантьяго ХесусМитрович СтефанФузато ДаниэлДуарте Домингуш
Флорес АльбертоНьянзу Танги  74' 80' (Маркан Маркос ( 80'  90') Рамос СерхиоБаде ЛуакХуанлу Санчес 46' (Навас Хесус ( 46') Сусо Хесус 66' (Ракитич Иван ( 66') Сумаре БубакариСоу Джибрил 80' (Агум Люсьен ( 80') Педроса АдриаБерналь Исаак Ромеро 70' (Диас Мариано ( 70') Окампос Лукас
Запасные: Ламела ЭрикАрболь МатиасГаттони ФедерикоХордан ХоанМир Рафа
16 января.

 

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