Дубль новичка позволил «Севилье» выбить «Хетафе»

Во вторник стартовал раунд 1/8 финала Кубка Испании. Первыми на поле вышли «Хетафе» и «Севилья». Пока хозяева атаковали и атаковали, противник только забивал, при этом нанеся всего четыре удара за 90 минут. Уже на восьмой минуте Серхио Рамос открыл счет. В середине первого тайма в ответ отличился еще один ветеран, Хайме Мата. А сразу после перерыва судьбу поединка решил дубль воспитанника Исаака Ромеро Берналя, который провел всего второй матч в составе «Севильи» - 1:3. При обилии проблем в Ла Лиге и вылете из еврокубков андалусийцы стали первыми участниками 1/4 финала Кубка короля.
Протокол игры
|8'Рамос Серхио (0:1)
|(1:1) Мата Хайме23'
|48'Берналь Исаак Ромеро (1:2)
|55'Берналь Исаак Ромеро (1:3)
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альварес Гастон66' (Мартин Хорхе (66') •Рико Диего66' (Альдерете Омар (66') •Гринвуд Мэйсон•Максимович Неманья66' (Аленья Карлес (66') •Милья Луис•Мата Хайме56' (Унал Энес (56') •Латаса Хуан56' (Оскар Родригес (56') •Майораль Борха
Флорес Альберто•Ньянзу Танги 74'80' (Маркан Маркос (80') • 90'Рамос Серхио•Баде Луак•Хуанлу Санчес46' (Навас Хесус (46') •Сусо Хесус66' (Ракитич Иван (66') •Сумаре Бубакари•Соу Джибрил80' (Агум Люсьен (80') •Педроса Адриа•Берналь Исаак Ромеро70' (Диас Мариано (70') •Окампос Лукас
16 января.
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