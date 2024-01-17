Дубль новичка позволил «Севилье» выбить «Хетафе»

Во вторник стартовал раунд 1/8 финала Кубка Испании. Первыми на поле вышли «Хетафе» и «Севилья». Пока хозяева атаковали и атаковали, противник только забивал, при этом нанеся всего четыре удара за 90 минут. Уже на восьмой минуте Серхио Рамос открыл счет. В середине первого тайма в ответ отличился еще один ветеран, Хайме Мата. А сразу после перерыва судьбу поединка решил дубль воспитанника Исаака Ромеро Берналя, который провел всего второй матч в составе «Севильи» - 1:3. При обилии проблем в Ла Лиге и вылете из еврокубков андалусийцы стали первыми участниками 1/4 финала Кубка короля.