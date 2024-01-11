«Реал» вышел в четвёртый из пяти финалов Суперкубка Испании в новом формате

«Реал» сыграет в финале Суперкубка Испании благодаря победе над «Атлетико» (5:3) в матче 1/2 финала.

После этого мадридский клуб умудрился выйти в четвёртый раз в финал турнира, когда Суперкубок начал разыгрываться в новом формате. Важно отметить, что этот турнир по новому формату разыгрывается в пятый раз.

В 2020 году мадридцы выиграли его, в 2021 году единственный раз, когда не вышли в финал, в 2022 году снова одержали победу, а в 2023 уступили в финале «Барселоне».

До 2021 года в Суперкубке Испании встречались чемпион Примеры и обладатель Кубка Испании прошедшего сезона. С 2021 же года в турнире начали принимать участие 4 команды: оба финалиста Кубка Испании, а также две лучшие команды чемпионата страны.