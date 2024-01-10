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Кубок Испании

Булыкин предсказал финальную пару Суперкубка Испании

10 Января 2024 • 14:13 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне эксперт Дмитрий Булыкин высказал мнение по поводу матча ½ финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико».

«Мой прогноз на финал: «Реал» - «Барселона». В чем преимущество «Реала» над «Атлетико»? Беллингем и Анчелотти - этим все сказано. «Реал» - фартовый клуб, он должен пройти в финал», - передает слова Дмитрия Sport24.

Матч «Реала» и «Атлетико» пройдет в среду, 10 января, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в финале с «Барселоной» или «Осасуной». Второй полуфинал состоится 11 января.

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