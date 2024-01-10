Гранат сделал прогноз на дерби «Реал» - «Атлетико»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями касательно полуфинальной встречи между «Реалом» и «Атлетико» в рамках Суперкубка Испании.

«За «Реал» говорит опыт больших матчей и завоеванных трофеев. Много голов ожидать не стоит. У «Реала» много потерь в составе, а «Атлетико» с грандами играет осторожно, вторым номером», - приводит слова Владимира Sport24.

Встреча «Реала» и «Атлетико» состоится сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в финале против сильнейшего в паре «Барселона» - «Осасуна».