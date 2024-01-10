В Испании дали прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»

Журналист AS Хосе Антонио Эспина поделился ожиданиями от предстоящего матча ½ финала Суперкубка Испании между мадридскими клубами «Реал» и «Атлетико».

«У мадридских команд присутствуют проблемы в обороне, нас ждет обилие голов. Это будет результативный матч, поэтому я бы не осмелился прогнозировать точный счет этой встречи», - приводит слова журналиста Sport24.

Полуфинальная встреча «Реала» против «Атлетико» состоится сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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