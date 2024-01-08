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Игрок «Унионистас» – о матче с «Барселоной»: «В одной игре может случиться что угодно»

08 Января 2024 • 22:37 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
17.01 20:00

Нападающий «Унионистас» Альфред Планас высказался о предстоящей встрече с «Барселоной» в Кубке Испании.

Команда, представляющая третий по силе дивизион, уже сотворила сенсацию, выбив «Вильярреал» в предыдущем раунде турнира (1:1 и 7:6 в серии пенальти). В 1/8 финала «Унионистас» предстоит сыграть с грандом Ла Лиги – «Барселоной».

«Мы знаем, что «Барселона» сейчас не в лучшей форме. Думаю, в одном матче может случиться что угодно, особенно на нашем стадионе», – цитирует Barca Universal Планаса, ставшего автором гола в ворота «Вильярреала».

Поединок «Унионистас» – «Барселона» запланирован на 17 января.

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УНИОНИСТАС БАРСЕЛОНА
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