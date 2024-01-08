«Унионистас» счастлив попаданию на «Барселону» в Кубке

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании. Команда «Унионистас», представляющая третий по рангу футбольный дивизион страны, на этой стадии турнира будет играть против «Барселоны». В социальных сетях появилось видео, на котором игроки «Унионистаса» празднуют попадание на каталонский гранд. Очевидно, что в скромном испанском клубе счастливы сразиться с таким соперником в национальном кубке.

Стоит сказать, что на предыдущей стадии Кубка Испании «Унионистас» отметился сенсацией. Представители третьего дивизиона обыграли «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1.