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Кубок Испании

«Унионистас» счастлив попаданию на «Барселону» в Кубке

08 Января 2024 • 21:31 Комментировать

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании. Команда «Унионистас», представляющая третий по рангу футбольный дивизион страны, на этой стадии турнира будет играть против «Барселоны». В социальных сетях появилось видео, на котором игроки «Унионистаса» празднуют попадание на каталонский гранд. Очевидно, что в скромном испанском клубе счастливы сразиться с таким соперником в национальном кубке.

Стоит сказать, что на предыдущей стадии Кубка Испании «Унионистас» отметился сенсацией. Представители третьего дивизиона обыграли «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1.

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Барселона Унионистас
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