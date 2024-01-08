​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьёвка 1/8 финала национального кубка. По итогам мероприятия были сформированы такие пары:
«Унионистас» - «Барселона»;
«Тенерифе» - «Мальорка»;
«Хетафе» - «Севилья»;
«Осасуна» - «Реал Сосьедад»;
«Валенсия» - «Сельта»;
«Атлетик» - «Алавес»;
«Атлетико» - «Реал»;
«Жирона» - «Райо Вальекано».
Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут уже на следующей неделе. Особняком, конечно, станет мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». «Барселоне» достался «Унионистас» - эта команда на предыдущей стадии сенсационно выбила «Вильярреал».
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