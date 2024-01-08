​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании

В Испании состоялась жеребьёвка 1/8 финала национального кубка. По итогам мероприятия были сформированы такие пары:

«Унионистас» - «Барселона»;

«Тенерифе» - «Мальорка»;

«Хетафе» - «Севилья»;

«Осасуна» - «Реал Сосьедад»;

«Валенсия» - «Сельта»;

«Атлетик» - «Алавес»;

«Атлетико» - «Реал»;

«Жирона» - «Райо Вальекано».

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут уже на следующей неделе. Особняком, конечно, станет мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». «Барселоне» достался «Унионистас» - эта команда на предыдущей стадии сенсационно выбила «Вильярреал».