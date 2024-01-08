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Кубок Испании

Стало известно, почему Захарян не доиграл матч с «Малагой»

08 Января 2024 • 19:23 Комментировать
Малага
0:1
Реал Сосьедад

Пресс-служба «Реал Сосьедада» поделилась информацией о том, почему российский полузащитник команды Арсен Захарян был заменён в перерыве матча с «Малагой».

Напомним, встреча 1/16 финала Кубка Испании между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу сан-себастьянцев. Захарян не отметился голевыми действиями.

«Арсен Захарян был заменен в матче с «Малагой» из-за столкновения с соперником. Футболист будет готов к следующему матчу», — заявила пресс-служба испанцев «РИА Новости».

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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