«Вильярреал» в серии пенальти проиграл «Унионистасу» в затянувшемся на два дня матче

В Кубке Испании завершился затянувшийся на два дня матч. «Унионистас» принимал «Вильярреал». Команды обменялись забитыми голам перед окончанием основного времени. А после 90 минут при счете 1:1 погас свет. И доигровка была перенесена на понедельник. Сегодня болельщики не увидели ни одного гола с игры, а в серии пенальти победили хозяева - 7:6.