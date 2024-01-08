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«Вильярреал» в серии пенальти проиграл «Унионистасу» в затянувшемся на два дня матче

08 Января 2024 • 19:19 Комментировать
Унионистас
1:1
Вильярреал
окончен после пенальти

В Кубке Испании завершился затянувшийся на два дня матч. «Унионистас» принимал «Вильярреал». Команды обменялись забитыми голам перед окончанием основного времени. А после 90 минут при счете 1:1 погас свет. И доигровка была перенесена на понедельник. Сегодня болельщики не увидели ни одного гола с игры, а в серии пенальти победили хозяева - 7:6.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Унионистас

1:1

(пен. 7:6)

Вильярреал
  82'Ахомач Илиас (0:1)
(1:1) Планас Альфред87'  
08 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унионистас

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