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Кубок Испании

Хави недоволен отсутствием ВАР на матче «Барселоны»

08 Января 2024 • 10:21 Комментировать (3)

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об отмененном голе полузащитника Жоау Фелиша в поединке Кубка Испании против клуба «Барбастро». «Сине-гранатовые» одержали непростую победу со счетом 3:2.

«Отмененный гол Фелиша усложнил нам игру. Мне сказали, что мяч был забит по правилам. Очень жаль, что в Кубке нет системы ВАР. Для меня это странно, не могу этого понять», - приводятся слова специалиста на станицах газеты Marca.

Следующий поединок «Барселона» проведет в ½ финала Суперкубка Испании против «Осасуны». Встреча состоится в четверг, 11 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Фелиш ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Frank83
08 Января 2024 в 11:15
Луис Энрике нужен
Frank83
08 Января 2024 в 11:13
Гол должен был быть защитан, но это не оправдание... Должны были штуки 4 накидать любителям из 4-го дивизиона. Кажется им всем похрену, главное, факт: играл в Барселоне... Хави не справляется, состав звёздный!
NOBODY
08 Января 2024 в 10:32
это точно, Барсе да без помощи судей...тяжело....))
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