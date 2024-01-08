Хави недоволен отсутствием ВАР на матче «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об отмененном голе полузащитника Жоау Фелиша в поединке Кубка Испании против клуба «Барбастро». «Сине-гранатовые» одержали непростую победу со счетом 3:2.

«Отмененный гол Фелиша усложнил нам игру. Мне сказали, что мяч был забит по правилам. Очень жаль, что в Кубке нет системы ВАР. Для меня это странно, не могу этого понять», - приводятся слова специалиста на станицах газеты Marca.

Следующий поединок «Барселона» проведет в ½ финала Суперкубка Испании против «Осасуны». Встреча состоится в четверг, 11 января.