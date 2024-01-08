Хави: «Барселоне» пришлось помучиться»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с журналистами после кубкового поединка против клуба «Барбастро» (3:2).

«Команде пришлось помучиться в этой встрече. Мы уверенно провели первую половину игры. Казалось, что все складывается легко, но вышло сложнее, чем думали. Однако мы достигли 1/8 финала, а это самое главное. В прошедшей встрече команде не хватило концентрации. Мы усложнили игру своими ошибками», - передает слова специалиста газета Marca.

В чемпионате Испании «сине-гранатовые» занимают третье место, отставая от идущего первым мадридского «Реала» на семь баллов.