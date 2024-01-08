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«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше

08 Января 2024 • 00:54 Комментировать (10)
Барбастро
2:3
Барселона

«Барселона» играла на выезде против мало кому известного «Барбастро» в кубковом матче. Команда Хави не форсировала события и начала создавать моменты к середине первого тайма, после чего забила. Рафинья с правого фланга прострелил, и Фермин Лопес был точен - 0:1. Снова кросс справа, и уже Жоау Фелиш на острие, но его гол отменили - вне игры. Эктор Форт выдал слева диагональ на дальний угол вратарской, и Рафинья сходу вогнал мяч в сетку. Аутсайдеры забили свой гол после первого углового, мяч застрял в гуще игроков, и Адрия де Меса был точен - 1:2. В концовке Роберт Левандовски поймал вратаря на паузе, пробивая пенальти, и забил третий гол. Фермин Лопес ошибся у своих ворот - пенальти. Марк Прат вернул интригу ударом под перекладину - 2:3. Но все же фаворит идет дальше.

Протокол игры  
Барбастро2:3Барселона
  18'Лопес Фермин (0:1)
  51'Рафинья Диас (0:2)
(1:2) Де Меса Адрия60'  
  88'Левандовски Роберт (1:3)
(2:3) Прат Марк90'  
Фабрега АрнауАра ХаймеГаско КарлосМинготес ЭдуардоКарбонель ФранкБаутиста УгоГарсия ИсраэльЛопес Абадиас ХавьерРаусель КикеДе Меса АдрияГонпи Оскар
Запасные: Хальехо ПаблоБиархе ИванБальда ИкерКреспо АнтониоПерес Мариньоса ОскарПрат МаркРекес ХаймеРибельес ДаниСидибе СулеВал ХосеАрнедильо Фернандо
Пенья ИньякиФорт ЭкторКристенсен АндреасАраухо РональдКунде ЖюльРомеу ОриольЛопес ФерминДе Йонг ФренкиФелиш ЖоауТоррес ФерранРафинья Диас
Запасные: Виктор ПоРоке ВиторКасадо МаркЛевандовски РобертАстралага АндерЯкобишвили АронИньиго МартинесКубарси ПауГюндоган ИлкайРоберто Серхи
07 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (10) Все комментарии
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Barcelona-Champions
08 Января 2024 в 01:25
Опять с трудом вымучали победу каталонцы и нервотрепкой в конце матча против самой великой Барбастрой))) Хорошо, хоть прошли дальше в матче с таким " грозным " соперником. Что дальше будет с нынешней Барсой, для меня загадка... Хотелось бы верить в лучшее в обозримом будущем.
Vova52
08 Января 2024 в 01:02
В этом году Барсе не светит ничего...
Frank83
08 Января 2024 в 00:59
В ЛЧ им задницы надерут с такой игрой!
Barcelona-Champions
08 Января 2024 в 01:26
Но если вдруг каталонцы прибавят, могут соперникам устроить эту процедуру)
Frank83
08 Января 2024 в 01:32
Я только рад буду. Но когда это "если" произойдёт уже?
Barcelona-Champions
08 Января 2024 в 01:35
Сам неоднократно задаю себе этот вопрос, но пока еще не вижу света в конце тоннеля) Будем сохранять, надеяться на светлое будущее. Однако само собой ничего не изменится, нужно что-то менять в барселонском механизме, возможно даже главного тренера.
Frank83
08 Января 2024 в 01:37
Тренер заставляет сомневаться в своём классе. Нужен Луис Энрике
Barcelona-Champions
08 Января 2024 в 01:42
Если честно, от Хави я ждал гораздо большего, думал, что он станет новым Гвардиолой для Барсы. Но к сожалению, чуда не произошло, великий и очень уважаемый мной игрок как тренер гораздо слабее, хотя в прошлом сезоне он принес чемпионский титул Барселоне. Однако сама игра что в прошлом, что в этом сезоне сухая, пресная, тяжело играют, с трудом забивают голы, хотя и бывают отдельные хорошие матчи. Но общая картина оставляет желать лучшего, может, к весне сине-гранатовые преобразятся, кто знает 🤷 ⚽
Frank83
08 Января 2024 в 01:43
Все ждали. Но вместо результатов, он заработал себе кличку Прораб.
Barcelona-Champions
08 Января 2024 в 01:45
Весьма красноречивая кличка) А ведь как игрок он был далеко не прораб, а великий художник 👍
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