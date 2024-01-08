«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше

«Барселона» играла на выезде против мало кому известного «Барбастро» в кубковом матче. Команда Хави не форсировала события и начала создавать моменты к середине первого тайма, после чего забила. Рафинья с правого фланга прострелил, и Фермин Лопес был точен - 0:1. Снова кросс справа, и уже Жоау Фелиш на острие, но его гол отменили - вне игры. Эктор Форт выдал слева диагональ на дальний угол вратарской, и Рафинья сходу вогнал мяч в сетку. Аутсайдеры забили свой гол после первого углового, мяч застрял в гуще игроков, и Адрия де Меса был точен - 1:2. В концовке Роберт Левандовски поймал вратаря на паузе, пробивая пенальти, и забил третий гол. Фермин Лопес ошибся у своих ворот - пенальти. Марк Прат вернул интригу ударом под перекладину - 2:3. Но все же фаворит идет дальше.