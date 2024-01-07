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Кубок Испании

«Валенсия» с трудом прошла аутсайдера Сегунды

07 Января 2024 • 23:41 Комментировать
Картахена
1:2
Валенсия

В Кубке короля Испании «Валенсия» играла в гостях против «Картахены», последней команды второго по силе дивизиона. Альфредо Ортуньо открыл счет уже на четвертой минуте, но его коллектив остался в меньшинстве перед уходом соперников на перерыв. Только на 73-й минуте Серхи Каньос сравнял счет, а в овертайме левантийцы вырвали победу со счетом 2:1 благодаря удару, который нанес Хосе Гайя.

Примечательно, что два года назад команды встречались на этой же стадии и сыграли с таким же результатом.

Протокол игры  
Картахена1:2Валенсия
(1:0) Ортуньо Альфредо4'  
  73'Каньос Серхи (1:1)
  106'Гайя Хосе (1:2)
07 января.

 

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