«Валенсия» с трудом прошла аутсайдера Сегунды

В Кубке короля Испании «Валенсия» играла в гостях против «Картахены», последней команды второго по силе дивизиона. Альфредо Ортуньо открыл счет уже на четвертой минуте, но его коллектив остался в меньшинстве перед уходом соперников на перерыв. Только на 73-й минуте Серхи Каньос сравнял счет, а в овертайме левантийцы вырвали победу со счетом 2:1 благодаря удару, который нанес Хосе Гайя.

Примечательно, что два года назад команды встречались на этой же стадии и сыграли с таким же результатом.