Захарян попал в основу «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании против «Малаги»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Малаги».

Состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Элустондо, ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, М. Мерино, Захарян, Барренечеа, Оярсабаль.

Стартовый свисток встречи на стадионе «Ла Росаледа» прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ранее в рамках Кубка клуб из Сан-Себастьяна обыграл «Буньоль» и «Андрайч» с минимальными счетами. Арсен Захарян провёл в рамках всех турниров 18 матчей, отдав одну результативную передачу.