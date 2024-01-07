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Захарян попал в основу «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании против «Малаги»

07 Января 2024 • 22:29 Комментировать
Малага
...
Реал Сосьедад
1 6.80 X 4.10 2 1.50
Через 0 ч. 16 мин.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Малаги».

Состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Элустондо, ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, М. Мерино, Захарян, Барренечеа, Оярсабаль.

Стартовый свисток встречи на стадионе «Ла Росаледа» прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ранее в рамках Кубка клуб из Сан-Себастьяна обыграл «Буньоль» и «Андрайч» с минимальными счетами. Арсен Захарян провёл в рамках всех турниров 18 матчей, отдав одну результативную передачу.

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Реал Сосьедад Кубок Испании Арсен Захарян ещё теги

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МАЛАГА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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