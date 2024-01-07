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Матч Кубка Испании с участием «Вильярреала» прерван из-за проблем со светом

07 Января 2024 • 22:22 Комментировать
Унионистас
1:1
Вильярреал
прерван

Встреча 1/16 финала Кубка Испании между «Унионистасом» и «Вильярреалом» прерван из-за технических проблем на стадионе.

После завершения основного времени на арене «Унионистаса» начались неполадки с освещением, из-за чего арбитры приняли решение увести команды в подтрибунку и отменить дополнительное время матча. Дата доигровки встречи пока что не была объявлена.

После 90 минут встречи команды обменялись забитыми мячами. На гол Илиаса Ахомача на 82-й минуте хозяева поля ответили реализованным пенальти от Альфреда Планаса.

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