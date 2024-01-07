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«Арандина» пропустила три гола от «Реала»

07 Января 2024 • 01:29 Комментировать
Арандина
1:3
Реал Мадрид

На матч со скромной «Арандиной» мадридский «Реал» вышел в смешанном составе и долго не мог открыть счёт. Дебютировавший в стартовом составе Арда Гюлер едва сразу не забил, но со штрафного попал в штангу. Навес с левого фланга на дальний край штрафной, Гюлер с разворота открыл счет, но у вундеркинда отобрали чистый гол. Повторы показали, что мяч не покинул пределы поля, как считает арбитр. После перерыва Браим Диас заработал пенальти, Санмартин Хоселу на силу пробил в левый угол - 0:1. Тут же прострел Хоселу с неудачным выносом от защитника, и Диас с 12 метров попал в цель. Контратака гостей три в один, и Хоселу пульнул над воротами. Диас в быстрой атаке сыграл в штрафную на Родриго, который вторым касанием расстрелял ворота. Соперник также отличился, после прострела от лицевой линии мяч юркнул за ленточку от Начо Фернандеса.

3:1, «Реал» идет дальше.

Протокол игры  
Арандина1:3Реал Мадрид
  54'Хоселу Санмартин (0:1)
  55'Диас Браим (0:2)
(1:3) Начо Фернандес90'  
  90'Родриго (0:3)
Альварес АдрианПеска ХорхеМаркес ХаймеОчоа ДейбиСисэй ХаджиАтомоВитоло Виктор МануэльЗазу КарлосСанта СерхиоСуальдеа АльфредоЭль-Баттиуи Аюб
Запасные: Отуо ПепеБайо ФерСанчес КармелоСантин ДиегоМансано КевинРодригес Хорхе IXRalyХара Роберто
Аррисабалага КепаГарсия Франсиско IIIНачо ФернандесКаррильо АльвароТобиас ВинисиусСебальос ДаниКамавинга ЭдуардоГюлер АрдаПас НиколасХоселу СанмартинДиас Браим
Запасные: Карвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоВальверде ФедерикоМартин МариоРодригоМодрич ЛукаБеллингем ДжудЛунин АндрейРодригес Альваро
06 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арандина

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