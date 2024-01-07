«Арандина» пропустила три гола от «Реала»

На матч со скромной «Арандиной» мадридский «Реал» вышел в смешанном составе и долго не мог открыть счёт. Дебютировавший в стартовом составе Арда Гюлер едва сразу не забил, но со штрафного попал в штангу. Навес с левого фланга на дальний край штрафной, Гюлер с разворота открыл счет, но у вундеркинда отобрали чистый гол. Повторы показали, что мяч не покинул пределы поля, как считает арбитр. После перерыва Браим Диас заработал пенальти, Санмартин Хоселу на силу пробил в левый угол - 0:1. Тут же прострел Хоселу с неудачным выносом от защитника, и Диас с 12 метров попал в цель. Контратака гостей три в один, и Хоселу пульнул над воротами. Диас в быстрой атаке сыграл в штрафную на Родриго, который вторым касанием расстрелял ворота. Соперник также отличился, после прострела от лицевой линии мяч юркнул за ленточку от Начо Фернандеса.

3:1, «Реал» идет дальше.