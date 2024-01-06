«Райо Вальекано» дожал «Уэску» в конце овертайма

В 1/16 финала Кубка короля Испании «Уэска» бодалась с «Райо Вальекано». Нельзя сказать, что игра не изобиловала опасными моментами, вот только никто не смог их использовать. У гостей был небольшой перевес, а ну ли на табло остались гореть после завершения основного времени. Казалось, что дело идет к серии пенальти, но на последних игровых минутах гости добыли победу после ударов Оскара Валентина и Иси Паласона - 0:2. «Райо Вальекано» идет дальше.