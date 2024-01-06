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«Райо Вальекано» дожал «Уэску» в конце овертайма

06 Января 2024 • 23:39 Комментировать
Уэска
0:2
Райо Вальекано

В 1/16 финала Кубка короля Испании «Уэска» бодалась с «Райо Вальекано». Нельзя сказать, что игра не изобиловала опасными моментами, вот только никто не смог их использовать. У гостей был небольшой перевес, а ну ли на табло остались гореть после завершения основного времени. Казалось, что дело идет к серии пенальти, но на последних игровых минутах гости добыли победу после ударов Оскара Валентина и Иси Паласона - 0:2. «Райо Вальекано» идет дальше.

Протокол игры  
Уэска0:2Райо Вальекано
  118'Валентин Оскар (0:1)
  120'Паласон Иси (0:2)
06 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Райо Вальекано Уэска

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Интересный прогноз и ставка на матч Уэска — Райо Вальекано Кубка Испании — 6 января 2024
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