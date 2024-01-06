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Хави: «Я хочу, чтобы Серхи Роберто продлил контракт»

06 Января 2024 • 23:24 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
1 21.00 X 9.00 2 1.12
Через 22 ч. 17 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется сохранить в команде Серхи Роберто.

Действующий контракт капитана «сине-гранатовых» рассчитан до июня. В соглашении предусмотрена опция однолетней пролонгации, но пока неясно, воспользуется ли «Барселона» этой возможностью.

Отвечая на вопрос о будущем Роберто, рулевой каталонцев ясно дал понять, что рассчитывает на универсального игрока: «Я хочу, чтобы Серхи остался и подписал новый контракт с «Барселоной», – заявил Хави на пресс-конференции в преддверии матча Кубка Испании против «Барбастро».

Серхи Роберто находится в клубной системе «Барселоны» с 2006 года. В текущем сезоне он отметился тремя голами и одним ассистом в девяти играх.

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Барселона Хави Эрнандес Серхи Роберто ещё теги

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