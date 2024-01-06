Гюлер станет третьим турецким футболистом, сыгравшим за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер наконец-то дебютирует в команде.

18-летний футболист попал в стартовый состав «сливочных» на поединок Кубка Испании против «Арандины», который начнётся в 23:30 по московскому времени. Как отмечает Opta, Гюлер станет третьим представителем Турции, которому доведётся сыграть за «Реал» в официальном матче, после Хамита Алтынтопа (12 матчей) и Нури Шахина (10).

Арда Гюлер перешёл в «Реал» в июле 2023 года из турецкого «Фенербахче». Официальный дебют восходящей звезды неоднократно откладывался из-за травм.

Следить за матчем «Арандина» – «Реал» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.