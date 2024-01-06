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Гюлер станет третьим турецким футболистом, сыгравшим за «Реал»

06 Января 2024 • 23:13 Комментировать
Арандина
0:0
Реал Мадрид
1 21.00 X 10.00 2 1.11
2-й тайм

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер наконец-то дебютирует в команде.

18-летний футболист попал в стартовый состав «сливочных» на поединок Кубка Испании против «Арандины», который начнётся в 23:30 по московскому времени. Как отмечает Opta, Гюлер станет третьим представителем Турции, которому доведётся сыграть за «Реал» в официальном матче, после Хамита Алтынтопа (12 матчей) и Нури Шахина (10).

Арда Гюлер перешёл в «Реал» в июле 2023 года из турецкого «Фенербахче». Официальный дебют восходящей звезды неоднократно откладывался из-за травм.

Следить за матчем «Арандина» – «Реал» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

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