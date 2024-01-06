Хави: «Роке получит игровые минуты в кубковом матче»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос об игровой практике Витора Роке.

18-летний бразилец дебютировал за «сине-гранатовых» в недавнем матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (2:1), выйдя на замену в концовке. Журналисты спросили у Хави, планирует ли он выпустить форварда с первых минут в предстоящем поединке Кубка Испании против «Барбастро».

«Витору нужно найти ритм, чтобы набрать физическую форму, и завтра он получит игровые минуты. Сколько именно – будет видно. Да, в этой игре мы планируем предоставить шанс игрокам, нуждающимся в практике, но мы уважаем соперника. Мы знаем, что может происходить в таких матчах», – цитирует Barca Universal Хави.