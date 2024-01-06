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Кубок Испании

«Жирона» уверенно выбила из Кубка «Эльче»

06 Января 2024 • 21:56 Комментировать
Эльче
0:2
Жирона
окончен

В матче Кубка Испании «Жирона» играла на выезде против «Эльче», середняка второго по силе дивизиона. Команда - открытие сезона в Ла Лиге выставила смешанный состав, который добился в итоге нужного результата.

В конце первого тайма у фаворита в этой паре получилось открыть счет - после подачи углового Джон Солис головой продлил полет мяча, а Дэйли Блинд ногой вколотил его в сетку (0:1). У гостей было несколько ударов с близкой дистанции, но мяч упорно не шел в ворота. В середине второго тайма Кристиан Порту прорвался в штрафную и сыграл под удар Яну Коуто, который поразил дальний угол - 0:2.

«Жирона» ожидаемо идет дальше.

Протокол игры  
Эльче0:2Жирона
  37'Блинд Дэйли (0:1)
  67'Коуто Ян (0:2)
Сан Роман МигельМарио ГаспарБигас ПедроКлерк КарлосНванкво ДжонКаррейра СерхиоМоренте ТетеФебас АлейксФернандес НиколасДауди МорадМендоза Родри
Запасные: Бланко ЛаутароМартин АлексСальвадор КристианФидель ЧавесБадия ЭдгарФернандес ХосанКастро НиколасЛеон СерхиоГутьеррес ХосеГарсес БорхаСалинас Хосе
Хуан Карлос МартинГутьеррес МигельМартинес АрнауХуанпе ХуанКоуто ЯнГарсия ЭрикФернандес ВалериСолис ДжонМартин ИванПорту КристианСтуани Кристиан
Запасные: Кебе ИбрахимаАльманса АлексЯакобишвили АнталГарсия АлешФуйдиас ТониБлинд ДэйлиТорре ПаблоГассанига ПаулоСавио IIIДовбик Артём
06 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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