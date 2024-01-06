«Жирона» уверенно выбила из Кубка «Эльче»

В матче Кубка Испании «Жирона» играла на выезде против «Эльче», середняка второго по силе дивизиона. Команда - открытие сезона в Ла Лиге выставила смешанный состав, который добился в итоге нужного результата.

В конце первого тайма у фаворита в этой паре получилось открыть счет - после подачи углового Джон Солис головой продлил полет мяча, а Дэйли Блинд ногой вколотил его в сетку (0:1). У гостей было несколько ударов с близкой дистанции, но мяч упорно не шел в ворота. В середине второго тайма Кристиан Порту прорвался в штрафную и сыграл под удар Яну Коуто, который поразил дальний угол - 0:2.

«Жирона» ожидаемо идет дальше.