Дубль Депая позволил «Атлетико» пройти «Луго»

В Кубке Испании «Атлетико» гостил у «Луго». «Матрасники» уже на второй минуте повели, Хави Галан от лицевой линии доставил мяч под удар от дальней штанги Анхелю Корреа. Хосе Хименес подстраховал своего голкипера, который не успевал отвести угрозу после выстрела с острого угла, вынос с ленточки. Вскоре длиннющий вынос, и Леандро Антонетти у чужих ворот раскачал защитника и поразил цель - 1:1. «Атлетико» забил снова только в середине второго тайма. Мемфис Депай проник в штрафную справа, избавился от опеки и поразил дальнюю часть ворот. Маркос Льоренте от правой бровки прострелил в штрафную на Депая, и тот с разворота пробил в девятку - 1:3. Альваро Мората должен был делать счет разгромным, но попал в перекладину.