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Дубль Депая позволил «Атлетико» пройти «Луго»

06 Января 2024 • 19:57 Комментировать
Луго
1:3
Атлетико М
окончен

В Кубке Испании «Атлетико» гостил у «Луго». «Матрасники» уже на второй минуте повели, Хави Галан от лицевой линии доставил мяч под удар от дальней штанги Анхелю Корреа. Хосе Хименес подстраховал своего голкипера, который не успевал отвести угрозу после выстрела с острого угла, вынос с ленточки. Вскоре длиннющий вынос, и Леандро Антонетти у чужих ворот раскачал защитника и поразил цель - 1:1. «Атлетико» забил снова только в середине второго тайма. Мемфис Депай проник в штрафную справа, избавился от опеки и поразил дальнюю часть ворот. Маркос Льоренте от правой бровки прострелил в штрафную на Депая, и тот с разворота пробил в девятку - 1:3. Альваро Мората должен был делать счет разгромным, но попал в перекладину.

Протокол игры  
Луго1:3Атлетико М
  2'Корреа Анхель (0:1)
(1:1) Антонетти Леандро39'  
  66'Депай Мемфис (1:2)
  74'Депай Мемфис (1:3)
Табуасо ГонсалоCastrinПерес ГоркаЛуи Жан ЙоханекоАльберто ЛопесХосабед Санчес_Ojeda T.Антонетти ЛеандроКинтана НачоЭредия Антоньин_Narro V.
Облак ЯнСёюнджю ЧагларХименес ХосеАспиликуэта СесарВитсель АксельМолина НауэльГалан ХавиРикельме РодригоНьигес СаульДепай МемфисКорреа Анхель
Запасные: Гризманн АнтуанМарко МореноЭрмосо МариоДе Пауль РодригоКоке ХорхеМорено Альберто IIЛино СэмуелГрбич ИвоЛьоренте МаркосМората АльвароГомис Антонио
06 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луго

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