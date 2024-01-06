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«Атлетико» назвал стартовый состав на матч Кубка Испании с «Луго»

06 Января 2024 • 16:54 Комментировать
Луго
0:1
Атлетико М
1 12.50 X 6.10 2 1.25
1-й тайм

Пресс-служба «Атлетико» Мадрид опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в матче Кубка Испании с «Луго».

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Галан, Сёюнджю, Хименес, Аспиликуэта, Молина, Сауль, Витсель, Рикельме, Депай, Корреа.

Встреча 1/16 финала Кубка Испании между клубами «Луго» и «Атлетико» состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

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Луго Луго
Атлетико М Атлетико М
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13.00 6.40 1.23
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