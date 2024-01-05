​Анчелотти: «Реал» серьёзно относится к Кубку Испании

В субботу «Реал» начинает защиту Кубка Испании. Первым соперником команды Карло Анчелотти будет «Арандина». Итальянский специалист дал понять, что «сливочные» серьёзно относятся к этому соревнованию.

«Мы – действующие обладатели Кубка Испании. Мы постараемся завоевать трофей снова и сделаем всё, что в наших силах. Я дважды выигрывал Кубок Испании. Оба раза были незабываемыми. Мы на 100% сосредоточены на этом турнире», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

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