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Кубок Испании

​Анчелотти: «Реал» серьёзно относится к Кубку Испании

05 Января 2024 • 18:10 Комментировать
Арандина
...
Реал Мадрид
1 21.00 X 10.00 2 1.11
06.01 23:30

В субботу «Реал» начинает защиту Кубка Испании. Первым соперником команды Карло Анчелотти будет «Арандина». Итальянский специалист дал понять, что «сливочные» серьёзно относятся к этому соревнованию.

«Мы – действующие обладатели Кубка Испании. Мы постараемся завоевать трофей снова и сделаем всё, что в наших силах. Я дважды выигрывал Кубок Испании. Оба раза были незабываемыми. Мы на 100% сосредоточены на этом турнире», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции. 

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Арандина» - «Реал», которая пройдёт на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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