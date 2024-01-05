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​Кроос, Винисиус и ещё ряд игроков пропустят ближайший матч «Реала»

05 Января 2024 • 17:49 Комментировать
Арандина
...
Реал Мадрид
1 21.00 X 10.00 2 1.11
06.01 23:30

В субботу «Реал» проведёт кубковый матч против клуба «Арандина». Мадридцы обнародовали список игроков, которые будут готовы сыграть. В этом списке нет Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Давида Алабы, Ферлана Менди, Тони Крооса, Винисиуса Жуниора и Лукаса Васкеса.

Пресс-служба «Реала» сообщает, что у Васкеса выявили травму мышцы правого бедра. Что до Крооса, то он имеет проблему с лодыжкой.

«У Крооса в матче с «Мальоркой» проявилась небольшая проблема с лодыжкой. Он пропустит матч, но будет готов к Суперкубку. Менди тоже может сыграть в Суперкубке. Тчуамени нужен отдых», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давид Алаба Тони Кроос Тибо Куртуа Лукас Васкес Винисиус Жуниор Ферлан Менди Эдер Милитао Орельен Тчуамени ещё теги

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