​Захарян готов сыграть с «Малагой»

Атакующий полузащитник Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад» в ближайшем матче против «Малаги». Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

«Он тренируется с командой и готов играть», - комментарий пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит ТАСС.

Всего за «Реал Сосьедад» 20-летний Арсен Захарян провёл 18 матчей. В них россиянин записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Матч между «Малагой» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в ближайшее воскресенье, 7 января. Это будет матч 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.