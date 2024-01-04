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​Захарян готов сыграть с «Малагой»

04 Января 2024 • 15:43 Комментировать
Малага
...
Реал Сосьедад
07.01 23:00

Атакующий полузащитник Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад» в ближайшем матче против «Малаги». Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

«Он тренируется с командой и готов играть», - комментарий пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит ТАСС.

Всего за «Реал Сосьедад» 20-летний Арсен Захарян провёл 18 матчей. В них россиянин записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Матч между «Малагой» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в ближайшее воскресенье, 7 января. Это будет матч 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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МАЛАГА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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