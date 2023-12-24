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«Эйбар» сделал подарок фанатам - бесплатный доступ на кубковый матч с «Атлетиком»

24 Декабря 2023 • 04:31 Комментировать

В очередном раунде испанского Кубка Короля «Эйбару» предстоит сыграть с другим баскским клубом - «Атлетиком». Ради такого события, а также в честь Рождества и Нового года руководство «Эйбара» решило сделать подарок всем, кто обзавелся абонементами на посещение домашних матчей чемпионата.

Это связано с завершающейся кампанией по продаже абонементов на вторую половину сезона - такие бонусы, как кубковые матчи, могут склонить колеблющихся к покупке абонемента. Игра состоится седьмого января следующего года на стадионе «Ипуруя», то есть уже через две недели.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Эйбар
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