«Эйбар» сделал подарок фанатам - бесплатный доступ на кубковый матч с «Атлетиком»

В очередном раунде испанского Кубка Короля «Эйбару» предстоит сыграть с другим баскским клубом - «Атлетиком». Ради такого события, а также в честь Рождества и Нового года руководство «Эйбара» решило сделать подарок всем, кто обзавелся абонементами на посещение домашних матчей чемпионата.

Это связано с завершающейся кампанией по продаже абонементов на вторую половину сезона - такие бонусы, как кубковые матчи, могут склонить колеблющихся к покупке абонемента. Игра состоится седьмого января следующего года на стадионе «Ипуруя», то есть уже через две недели.