​«Барселона» узнала своего соперника по 1/16 финала Кубка Испании

«Барселона» начнет свои выступления в Кубке Испании, известном также как и Кубке Короля, седьмого января. Это будет матч против «Барбастро» в 1/16 финала, он будет сыгран в гостях для «Барселоны».

В предыдущих раундах «Барбастро», команда из небольшого городка на севере Арагона, обыграл сперва «Понферрадину», а затем «Альмерию» - команду из Примеры! И вот теперь ему предстоит сыграть с «Барселоной». Вне всяких сомнений, на стадионе вместимостью в пять тысяч мест будет аншлаг - это треть от всего населения городка.

Что касается мадридского «Реала», то он также узнал своего соперника - это будет «Арандина».