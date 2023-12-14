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Кубок Испании

​«Барселона» узнала своего соперника по 1/16 финала Кубка Испании

14 Декабря 2023 • 09:21 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
07.01 23:00

«Барселона» начнет свои выступления в Кубке Испании, известном также как и Кубке Короля, седьмого января. Это будет матч против «Барбастро» в 1/16 финала, он будет сыгран в гостях для «Барселоны».

В предыдущих раундах «Барбастро», команда из небольшого городка на севере Арагона, обыграл сперва «Понферрадину», а затем «Альмерию» - команду из Примеры! И вот теперь ему предстоит сыграть с «Барселоной». Вне всяких сомнений, на стадионе вместимостью в пять тысяч мест будет аншлаг - это треть от всего населения городка.

Что касается мадридского «Реала», то он также узнал своего соперника - это будет «Арандина».


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Барселона Барбастро
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