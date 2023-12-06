«Захаряну стоит начинать переживать»: реакция соцсетей на 14-й безрезультативный матч россиянина

6 декабря «Реал Сосьедад» проводил гостевой матч Кубка Испании против команды под названием «Андрач». Встреча завершилась победой команды из Сан-Себастьяна со счётом 1:0. Победу команде принёс точный удар Андре Силвы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков на игру российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Какая уродливая игра, ребята! Шоу ужаса!» - augstmancio

«Захаряну уже стоит начинать переживать...» - joelarias10

«Он играет без отдыха», - theironman.t0nystark

Ранее мы сообщили, что Захарян сыграл за новый клуб уже 14 матчей и во всех ему пока не удалось отметиться результативными действиями.