Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании

06 Декабря 2023 • 17:04 Комментировать
Андрач
...
Реал Сосьедад
Через 0 ч. 38 мин.

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в кубковом матче против клуба «Андрач».

20-летний российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в стартовый состав команды. Полностью список основных игроков выглядит следующим образом: Марреро (вр), Муньос, Пачеко, Ле Норман, Сола, Захарян, Туррьентес, Гонсалес, Оласагасти, Андре Силва, Дейди.

Для Захаряна эта игра станет уже 14 в составе «Реал Сосьедада». Стоит сказать, что пока на счету россиянина нет голевых действий.

Встреча второго раунда Кубка Испании «Андрач» - «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 6 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
16:39
После трансфера Сарагосы «Бавария» нацелилась на другого игрока из Ла Лиги
05 Декабря
21:38
Захарян вошёл в заявку «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании
21:17
Субименди стал приоритетной целью «Баварии» на лето 1
19:05
Масалитин: «Первый отрезок пока складывается не в пользу Захаряна»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНДРАЧ РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Депортиво Депортиво
Тенерифе Тенерифе
2
3
3.75 3.45 1.95
Видео
Окончен
Еклано Еклано
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
2
Видео
Окончен
Антекера Антекера
Уэска Уэска
0
2
3.10 3.70 2.08
Видео
Окончен
Барбастро Барбастро
Альмерия Альмерия
1
0
13.00 8.20 1.15
Видео
Окончен после пенальти
Алькоркон Алькоркон
Картахена Картахена
0
0
1.95 3.45 3.75
Видео
06.12.23 в 18:00
Арентейро Арентейро
Бургос Бургос
3.15 3.40 2.18
Видео
06.12.23 в 18:00
Унионистас Унионистас
Спортинг Хихон Спортинг Хихон
4.10 3.45 1.87
Видео
06.12.23 в 18:00
Террасса Террасса
Алавес Алавес
13.00 6.80 1.18
Видео
06.12.23 в 18:00
Андрач Андрач
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14.00 7.60 1.15
Видео
06.12.23 в 19:00
Малага Малага
Эльденсе Эльденсе
2.20 3.40 3.35
Видео
06.12.23 в 21:00
Вильяновенсе Вильяновенсе
Бетис Бетис
18.00 6.80 1.15
Видео
06.12.23 в 21:00
Леванте Леванте
Аморебьета Аморебьета
1.64 3.75 5.20
Видео
06.12.23 в 21:00
Валье Эгуэс Валье Эгуэс
Мальорка Мальорка
15.00 6.60 1.17
Видео
06.12.23 в 21:00
Луго Луго
Мирандес Мирандес
3.55 3.45 2.00
Видео
06.12.23 в 23:00
Атлетико Асторга Атлетико Асторга
Севилья Севилья
21.00 9.80 1.08
Видео
06.12.23 в 23:00
Туделано Туделано
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
10.00 6.20 1.23
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
17:04 · Испания. Кубок
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании
05 Декабря
21:38 · Испания. Кубок
Захарян вошёл в заявку «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании
07 Ноября
17:49 · Испания. Кубок
«Гранаду» исключили из Кубка Испании — известна причина официально
02 Ноября
23:51 · Испания. Кубок
«Гранаде» грозит исключение из Кубка Испании
01 Ноября
19:32 · Испания. Кубок
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании
25 Октября
23:50 · Испания. Кубок
​Стало известно расписание Суперкубка Испании
05 Июня
03:26 · Испания. Кубок
Ровно 40 лет тому назад Марадона выиграл первый трофей с «Барселоной»
07 Мая
08:37 · Испания. Кубок
Реакция «Барселоны» на победу «Реала» в Кубке Испании 2
07:50 · Испания. Кубок
Родриго высказался о победе «Реала» в Кубке Испании
07:14 · Испания. Кубок
Бензема выиграл 33-й трофей в карьере
06 Мая
22:30 · Испания. Кубок
«Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 22
21:18 · Испания. Кубок
«Реал» объявил состав на матч с «Осасуной»
04 Мая
19:41 · Испания. Ла Лига
Две звезды «Реала» вернулись в заявку клуба после травм
01 Мая
15:58 · Испания. Кубок
Анчелотти: «Модрич будет готов к финалу Кубка Испании»
28 Апреля
21:13 · Испания. Кубок
Модрич точно пропустит первый матч против «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем