Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в кубковом матче против клуба «Андрач».

20-летний российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в стартовый состав команды. Полностью список основных игроков выглядит следующим образом: Марреро (вр), Муньос, Пачеко, Ле Норман, Сола, Захарян, Туррьентес, Гонсалес, Оласагасти, Андре Силва, Дейди.

Для Захаряна эта игра станет уже 14 в составе «Реал Сосьедада». Стоит сказать, что пока на счету россиянина нет голевых действий.

Встреча второго раунда Кубка Испании «Андрач» - «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 6 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.