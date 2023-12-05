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Кубок Испании

Захарян вошёл в заявку «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании

05 Декабря 2023 • 21:38 Комментировать
Андрач
...
Реал Сосьедад
Через 18 ч. 56 мин.

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала полный список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей кубковой игре с «Айндрайчем».

В заявке «Реал Сосьедада» оказалось 23 игрока, среди которых есть и российский полузащитник Арсен Захарян.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, но не смог отметиться голевыми действиями.

Встреча второго раунда Кубка Испании между «Айндрайчем» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 6 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в первом раунде команда Иманоля Альгуасиля одолела «Буньоль» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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