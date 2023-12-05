Захарян вошёл в заявку «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала полный список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей кубковой игре с «Айндрайчем».

В заявке «Реал Сосьедада» оказалось 23 игрока, среди которых есть и российский полузащитник Арсен Захарян.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, но не смог отметиться голевыми действиями.

Встреча второго раунда Кубка Испании между «Айндрайчем» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 6 декабря. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в первом раунде команда Иманоля Альгуасиля одолела «Буньоль» со счетом 1:0.