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Кубок Испании

«Гранаду» исключили из Кубка Испании — известна причина официально

07 Ноября 2023 • 17:49 Комментировать
Ароза
0:3
Гранада

Испанская «Гранада» была исключена из розыгрыша национального Кубка из-за нарушения регламента.

В первом раунде Кубка Испании «Гранада» встречалась с клубом «Ароса» и одержала крупную победу со счетом 3:0. Однако представитель Ла Лиги нарушил регламент, выпустив на поле 24-летнего голкипера Адриана Лопеса. По регламенту футболист дублирующей команды может принимать участие в турнире с основным составом только до 23 лет.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Гранада» набрала шесть очков в 12 матчах и занимает предпоследнее (19-е) место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада

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