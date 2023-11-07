Испанская «Гранада» была исключена из розыгрыша национального Кубка из-за нарушения регламента.

В первом раунде Кубка Испании «Гранада» встречалась с клубом «Ароса» и одержала крупную победу со счетом 3:0. Однако представитель Ла Лиги нарушил регламент, выпустив на поле 24-летнего голкипера Адриана Лопеса. По регламенту футболист дублирующей команды может принимать участие в турнире с основным составом только до 23 лет.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Гранада» набрала шесть очков в 12 матчах и занимает предпоследнее (19-е) место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.