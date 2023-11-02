«Гранаде» грозит исключение из Кубка Испании

«Гранада» может вылетить из Кубка Испании из-за нарушения регламента турнира.

По информации As, клубу Ла Лиги может грозить дисквалификация из-за нарушения возрастных рамок. Игрок второй команды Адри Лопес вышел на поле в рамках Кубка в возрасте 24 лет, в то время как местная федерация футбола допускает к участию в Кубке Испании в составе дублирующих команд только игроков академии до 23 лет.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ла Лиги «Гранада» находится на 19-м месте в турнирной таблице с шестью очками.