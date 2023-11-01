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Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании

01 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать
Буньоль
...
Реал Сосьедад
Через 0 ч. 32 мин.

Сегодня, 1 ноября, «Реал Сосьедад» сыграет с клубом «Буньоль» в рамках 1/64 финала Кубка Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян начнет игру с первых минут. Полностью стартовый состав сан-себастьянского клуба выглядит следующим образом: Марреро (вр), Пачеко, Урко Гонсалес, Ариц, Одриосола, Захарян, Оласагасти, Туррьентес, Чо, Магунаселая, Садик.

Стоит сказать, что это уже второе появление Захаряна в основном составе «Реал Сосьедада». Всего на его счету семь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился голевыми действиями.

Начало матча «Буньоль» - «Реал Сосьедад» запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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