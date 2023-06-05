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Кубок Испании

Ровно 40 лет тому назад Марадона выиграл первый трофей с «Барселоной»

05 Июня 2023 • 03:26 Комментировать

Диего Армандо Марадона переходил в «Барселону», подписывая контракт на шесть лет в 1982 году, первоначально он согласился было перейти в «Арсенал», но из-за войны между Англией и Аргентиной в том году отказался от подобного намерения.

В «Барселоне» он, однако, задержался лишь на два года, многое испортила травма, полученная им во второй год выступлений. Тем не менее, за два года Диего успел выиграть с клубом три трофея - Кубок Испании, Кубок испанской лиги и Суперкубок Испании, причем дважды в финалах был обыгран «Реал».

Впервые это случилось четвертого июня 1983 года в матче за Кубок Испании. Марадона не забил, но это сделали его партнеры Виктор Муньос и Маркос Алнсо старший - тот самый, отец нынешнего. Гол Сантильяны «Реал» не спас. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Диего Марадона
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