Ровно 40 лет тому назад Марадона выиграл первый трофей с «Барселоной»

Диего Армандо Марадона переходил в «Барселону», подписывая контракт на шесть лет в 1982 году, первоначально он согласился было перейти в «Арсенал», но из-за войны между Англией и Аргентиной в том году отказался от подобного намерения.

В «Барселоне» он, однако, задержался лишь на два года, многое испортила травма, полученная им во второй год выступлений. Тем не менее, за два года Диего успел выиграть с клубом три трофея - Кубок Испании, Кубок испанской лиги и Суперкубок Испании, причем дважды в финалах был обыгран «Реал».

Впервые это случилось четвертого июня 1983 года в матче за Кубок Испании. Марадона не забил, но это сделали его партнеры Виктор Муньос и Маркос Алнсо старший - тот самый, отец нынешнего. Гол Сантильяны «Реал» не спас.