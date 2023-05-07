Реакция «Барселоны» на победу «Реала» в Кубке Испании

Пресс-служба каталонской «Барселоны» отреагировала на победу мадридского «Реала» в Кубке Испании. В финальном матче «королевский» клуб одолел «Осасуну» со счетом 2:1.

«Поздравляем «Реал» с победой в Кубке Испании», - говорится в сообщении «сине-гранатовых».

Этот триумф стал для «сливочных» 20-м в Кубке Короля. Мадридский гранд выиграл это титул впервые с 2014 года. По количеству побед в Кубке страны «Реал» занимает третье место, уступая «Барселоне» и «Атлетику» (Бильбао).

Следующий матч мадридский суперклуб проведет 9 мая. Подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.