Бензема выиграл 33-й трофей в карьере

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема укрепился в статусе самого титулованного футболиста в истории французского футбола благодаря триумфу со «сливочными» в финале Кубка Испании. В решающем поединке «королевский» клуб одержал победу со счетом 2:1.

Этот трофей стал для нападающего 33-м в профессиональной карьере. За свою карьеру Бензема выиграл 25 титулов в составе «Реала», семь – вместе с «Лионом» и один – со сборной Франции.

На втором месте в этом списке находится атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман. Третьим является вингер Франк Рибери.