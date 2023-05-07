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Кубок Испании

Бензема выиграл 33-й трофей в карьере

07 Мая 2023 • 07:14 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема укрепился в статусе самого титулованного футболиста в истории французского футбола благодаря триумфу со «сливочными» в финале Кубка Испании. В решающем поединке «королевский» клуб одержал победу со счетом 2:1.

Этот трофей стал для нападающего 33-м в профессиональной карьере. За свою карьеру Бензема выиграл 25 титулов в составе «Реала», семь – вместе с «Лионом» и один – со сборной Франции.

На втором месте в этом списке находится атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман. Третьим является вингер Франк Рибери.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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