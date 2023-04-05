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Кубок Испании

Тысячи фанатов «Осасуны» встречали команду после выхода в финал Кубка Испании

05 Апреля 2023 • 20:52 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Осасуна
окончен после доп. времени

Во вторник вечером «Осасуна» завоевала билет в финал Кубка Испании, сыграв вничью в гостях у «Атлетика» (1:1) после домашней победы (1:0). Решающий гол «красные» забили в экстра-тайме. Поклонники «Осасуны» организовали команде достойную встречу. На улицах Памплоны собрались тысячи радостных фанатов, которые использовали пиротехнику и распевали песни до самого утра. Видео появились в социальных сетях.

«Осасуна» сыграет в финале Кубка Испании второй раз в истории – в 2005 году команда уступила в битве за трофей «Бетису». На этот раз соперник у «Осасуны» будет более серьёзным. Второй билет в финал в среду разыграют «Барселона» и «Реал». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна
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