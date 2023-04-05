Тысячи фанатов «Осасуны» встречали команду после выхода в финал Кубка Испании

Во вторник вечером «Осасуна» завоевала билет в финал Кубка Испании, сыграв вничью в гостях у «Атлетика» (1:1) после домашней победы (1:0). Решающий гол «красные» забили в экстра-тайме. Поклонники «Осасуны» организовали команде достойную встречу. На улицах Памплоны собрались тысячи радостных фанатов, которые использовали пиротехнику и распевали песни до самого утра. Видео появились в социальных сетях.

«Осасуна» сыграет в финале Кубка Испании второй раз в истории – в 2005 году команда уступила в битве за трофей «Бетису». На этот раз соперник у «Осасуны» будет более серьёзным. Второй билет в финал в среду разыграют «Барселона» и «Реал». Не пропустите текстовую трансляцию.