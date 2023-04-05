«Осасуна» обыграла «Атлетик» и во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Испании

Громкий успех «Осасуны» - клуб из Памплоны добился ничьей в дополнительное время игры с «Атлетиком», известным кубковым бойцом, и поставил того на лопатки, выйдя в финал Кубка Испании. Такое с «красными» прежде случалось лишь один раз, в сезоне 2004/2005 - тогда они уступили в решающем матче «Бетису».
Своего соперника «Осасуна» узнает в среду вечером, когда состоится второй матч между «Реалом» и «Барселоной». В первом матче каталонцы, напомним, переиграли соперника с минимальным счетом.
Протокол игры
|(1:0) Уильямс Иньяки33'
|116'Ибаньес Пабло (1:1)
Агиррезабала Жульен•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес91' (Вивиан Даниэль (91') •Иньиго Мартинес•Юри Берчиче•Сансет Ойян 94'111' (Malcom Ares (111') •Весга Микель• 21'Уильямс Иньяки•Муньяин Икер99' (Саррага Ойер (99') •Уильямс Нико99' (Беренгер Алекс (99') •Гурусета Горка81' (Гарсия Рауль (81')
Эррера Серхио•Монкайола Хон•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Орос Аймар100' (Ибаньес Пабло (100') •Торро Лукас• 43'Гомес Мойсес83' (Санчес Мануэль (83') •Гарсия Рубен66' (Брашанац Дарко (66') •Кике Гарсия91' (Авила Эсекьель (91') •Эззалзули Абде66' (Барха Энрике (66') 75'
04 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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