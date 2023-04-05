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Кубок Испании

«Осасуна» обыграла «Атлетик» и во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Испании

05 Апреля 2023 • 01:30 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Осасуна
окончен после доп. времени

Громкий успех «Осасуны» - клуб из Памплоны добился ничьей в дополнительное время игры с «Атлетиком», известным кубковым бойцом, и поставил того на лопатки, выйдя в финал Кубка Испании. Такое с «красными» прежде случалось лишь один раз, в сезоне 2004/2005 - тогда они уступили в решающем матче «Бетису».

Своего соперника «Осасуна» узнает в среду вечером, когда состоится второй матч между «Реалом» и «Барселоной». В первом матче каталонцы, напомним, переиграли соперника с минимальным счетом. 

Протокол игры  
Атлетик Б1:1Осасуна
(1:0) Уильямс Иньяки33'  
  116'Ибаньес Пабло (1:1)
Агиррезабала ЖульенДе Маркос ОскарЙерай Альварес 91' (Вивиан Даниэль ( 91') Иньиго МартинесЮри БерчичеСансет Ойян  94' 111' (Malcom Ares ( 111') Весга Микель  21'Уильямс ИньякиМуньяин Икер 99' (Саррага Ойер ( 99') Уильямс Нико 99' (Беренгер Алекс ( 99') Гурусета Горка 81' (Гарсия Рауль ( 81')
Запасные: Венседор УнайПаредес АйторБаленсиага МикельУнай СимонКапа АндерГарсия Дани
Эррера СерхиоМонкайола ХонЭрнандес АриданеГарсия Давид IIIКруз ХуанОрос Аймар 100' (Ибаньес Пабло ( 100') Торро Лукас  43'Гомес Мойсес 83' (Санчес Мануэль ( 83') Гарсия Рубен 66' (Брашанац Дарко ( 66') Кике Гарсия 91' (Авила Эсекьель ( 91') Эззалзули Абде 66' (Барха Энрике ( 66'  75')
Запасные: Морено ДиегоБудимир АнтеУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоПенья Рубен
04 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Атлетик Бильбао
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