«Осасуна» обыграла «Атлетик» и во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Испании

Громкий успех «Осасуны» - клуб из Памплоны добился ничьей в дополнительное время игры с «Атлетиком», известным кубковым бойцом, и поставил того на лопатки, выйдя в финал Кубка Испании. Такое с «красными» прежде случалось лишь один раз, в сезоне 2004/2005 - тогда они уступили в решающем матче «Бетису».

Своего соперника «Осасуна» узнает в среду вечером, когда состоится второй матч между «Реалом» и «Барселоной». В первом матче каталонцы, напомним, переиграли соперника с минимальным счетом.