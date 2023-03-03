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Кубок Испании

Куртуа: «Барселона» незаслуженно победила»

03 Марта 2023 • 08:08 Комментировать

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении от каталонской «Барселоны» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1.

«Реал» доминировал на поле и хорошо защищался. Пропустили мяч из-за огромного невезения. Я совершил сейв, но мяч отскочил от Эдера. «Барселона» выиграла незаслуженно. Мы держали игру под контролем, но не смогли воплотить свое преимущество в голевые моменты», - передает слова бельгийского голкипера AS.

Ответная встреча между командами состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 5 марта. Начало матча в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Тибо Куртуа
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